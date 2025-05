Cristina Neagu, mesaj emoţionant la 24 de ore după ce s-a retras: "Povestea se încheie exact cum mi-am dorit" - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras din activitate duminică, 18 mai, atunci când a evoluat în ultima etapă, în meciul dintre CSM Bucureşti şi Corona Braşov. A fost o zi extrem de emoţionantă pentru cea mai bună handbalistă din istoria României.

Neagu şi-a încheiat cariera cu un nou titlu de campioană alături de CSM Bucureşti şi le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea din toţi aceşti ani.

Cristina Neagu, un nou mesaj emoţionant: „Am scris împreună ultimul capitol”

La 24 de ore distanţă, Neagu a postat pe contul oficial de Facebook un nou mesaj emoţionant. Campioana României este împlinită şi a transmis că această poveste s-a încheiat aşa cum şi-a dorit:

„Campioane. Din nou. Pentru a 8-a oară. Sezonul acesta a însemnat totul pentru mine. Și nu cred că aș fi putut visa la un final mai frumos: titlul cu numărul 8, același număr care m-a însoțit de când eram copil. L-am purtat pe spate cu mândrie, încă de mică. L-am apărat, l-am crescut și, cumva, el m-a însoțit până la capătul drumului.

Alături de CSM Bucuresti am trăit momente care mi-au rămas în suflet. Am luptat, am visat, am câștigat. Am ridicat trofee împreună și am simțit mereu forța unei echipe unite.