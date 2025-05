Denisa Dedu, declaraţii impresionante despre Cristina Neagu: "Îi voi povesti peste ani copilului meu cu cine a făcut poză" - Antena Sport

A fost un star, un lider. Mă bucur că am cunoscut-o, că am jucat alături de ea. Peste câţiva ani, îi voi arăta copilului meu când va creşte, că şi-a făcut poză cu ea. O să-i povestesc cu cine a făcut poză şi cine a fost Cristina Neagu”, a spus Denisa Dedu, în exclusivitate pentru as.ro.

„Mă simt onorată că am fost invitată de către Cristina. E un moment istoric. Nu a mai fost o gală pentru o jucătoare de handbal şi mă bucur că va avea ea parte de un asemenea eveniment. Cred că modalitatea ideală de a se retrage, merită, la ce carieră a avut. Ea merită o asemenea sărbătoare. Cu siguranţă va fi un show handbalistic. Sala e sold-out, sala va fi plină. Împreună, o vom sărbători pe Cristina.

Andrea Lekic, declaraţii uriaşe înaintea retragerii Cristinei Neagu

Un alt nume important care va participa la gala de retragere a Cristinei Neagu şi care s-a retras din handbal este Andrea Lekic.

„Acest final de sezon e unul destul de trist pentru lumea handbalului. Atât eu, cât şi Jovanka Radicevic, cât şi Cristina Neagu ne retragem din activitate. Cele mai bune trei marcatoare din Champions League se retrag în acelaşi timp.

Noi am fost feţele Ligii Campionilor în ultimii 18-20 de ani. Am jucat împreună, am jucat una împotriva celeilalte, avem o istorie bogată în spate. E un moment simbolic acest final de ultim sezon.