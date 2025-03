Sorina Grozav, prima reacţie după accidentarea din meciul cu Suedia: "Am nevoie de o mică pauză! Am căzut cu capul de parchet" - Antena Sport

Sorina Grozav a avut o primă reacţie după accidentarea din meciul cu Suedia. Aceasta a spus că totul este sub control şi că are nevoie de o mică pauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorina Grozav s-a ciocnit în primul amical cu Suedia cu Iulia Dumanska şi s-a lovit cu capul de parchet. Acesta a fost menajată în al doilea amical cu Suedia.

Sorina Grozav a reacţionat după accidentarea din partida cu Suedia

„Mă simt mult mai bine, dar încă trebuie să mai stau câteva zile. A fost un eveniment neplăcut, dar în sport se poate întâmpla orice şi trebuie să învăţăm să trecem peste. Ne-am ciocnit şi am căzut cu capul de parchet. Totul este bine, doar că am nevoie de puţină pauză. Vă daţi seama că nu îşi doreşte nimeni să se întâmple astfel de lucruri dar, cum am zis, trebuie să trecem peste„, a spus Sorina Grozav.

În primul amical, jucat joi, la Nyköping, suedezele s-au impus cu 36-28 (24-14). Partida a fost suspendată în minutul 55 la acel scor, după accidentarea la cap a interului Sorina Grozav în urma unei ciocniri cu portarul Iulia Dumanska. Investigaţiile medicale de la spital nu au relevat probleme, însă jucătoarea a fost menajată în al doilea meci cu Suedia, pe care l-a urmărit din tribună, scrie news.ro.

Stagiul de pregătire al tricolorelor s-a încheiat, din păcate, cu trei accidentări, după cele ale Corinei Lupei şi Daria Bucur, în primul amical al României, marţi, cu CSJ Prahova (43-23). Ele au fost supuse investigaţiilor medicale, ca urmare a diagnosticului preliminar de ruptură de ligamente şi vor rata şi meciurile din faza play-off a CM.