Vlad Covaliu studiază la Universitatea St John's din New York, e cel mai bun din lume la sabie şi e cu gândul la o medalie la Jocurile Olimpice din 2028 - Antena Sport

Vlad Covaliu studiază în New York la una dintre cele mai prestigioase Universităţi | Colaj AntenaSport şi Profimedia Vlad Covaliu, fiul lui Mihai Covaliu, calcă pe urmele tatălui său. Vlad a fost desemnat cel mai bun junior din lume în anul 2024. Vlad Covaliu a câştigat medalia de aur la Cupa Mondială de la Boston. „E o medalie care îmi reconfirmă locul de cel mai bun junior din lume. Mă bucur că de la Campionatul Mondial de la Riad, din primăvara anului trecut, până la acest concurs de Cupă Mondială de la Boston nu am mai participat la juniori şi m-am concentrat exclusiv pe seniori. Mă bucur că la primul concurs după un an de absenţă la juniori am reuşit să câstig un concurs de Cupă Mondială„, a spus Vlad Covaliu în exclusivitate pentru AntenaSport. Vlad Covaliu studiază în New York la una dintre cele mai prestigioase Universităţi Vlad Covaliu este deja cu gândul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Fiul preşedintelui COSR studiază la prestigioasa Universitate St John's din New York. „Viaţa în New York este diferită faţă de ce eram acasă în Europa. Oamenii sunt foarte diferiţi în sensul că dacă nu îi bagi în seamă nu te bagă nici ei şi toată lumea e fericită. Ăsta a fost gândul meu meu iniţial cu plecarea în America la facultate, să pot să mă acomodez cu stilul american, cu modul de viaţă pentru Jocurile Olimpice. Este mult mai greu decât acasă pentru că trebuie să gestionez totul singur. Trebuie să mă organizez zi de zi, cu concursuri şi antrenamente. Îmi dă o responsabilitate mai mare pe care să mi-o asum. Să gătesc, să-mi spăl, să îmi calc, adică lucruri gospodăreşti ca să zic aşa", a spus Vlad Covaliu. Fiul lui Mihai Covaliu a anunţat şi care este obiectivul pentru anul 2025.

„Mi-am pus un obiectiv personal pentru 2025. Vreau să ies campion european de juniori, e o medalie care îmi lipseşte din palmares. Sunt campion european cu echipa, dar nu şi la individual. Aş vrea să înglobez aşa frumos ciclul de juniori, ca după aceea să pot spune că am trecut cu bine peste perioada asta. Am ieţit campion mondial, european şi acum vreau sa ma concentrez exclusiv pe seniori„, a spus Vlad Covaliu.

Palmaresul lui Vlad Covaliu

– aur la Cupa Mondiala de sabie juniori de la Boston

– declarat cel mai bun junior din lume în 2024

– 19 ani, ultimul an de juniorat

– campion mondial de juniori in 2024 la individual

– campion european de juniori in 2024 cu echipa

– vicecampion european de seniori in 2024 cu echipa

– studiază business la Universitatea St John’s din New York, are bursă întreagă