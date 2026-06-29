AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Tănase, dorit în Turcia
S-a aflat ce echipă a vrut să-l transfere pe Florin Tănase. Amedspor, o nou-promovată din Turcia, a vrut să îl aducă pe jucătorul care a semnat până la urmă prelungirea cu FCSB.
2. Lucescu semnează
Răzvan Lucescu urmează să semneze cu Al-Sadd, din Qatar. Antrenorul român a fost ademenit cu un salariu de 5 milioane de euro pe an.
3. Ronaldo VS Messi
Pe as.ro vezi ce șanse au Messi și Ronaldo să se întâlnească în finala Cupei Mondiale. Specialiștii au făcut calculele și au dat verdictul.
4. Napoli intră pe fir
Napoli a devenit și ea interesată de Andrei Rațiu. Italienii pregătesc o ofertă de 20 de milioane de euro pentru românul ochit și de Liverpool.
5. Jaqueline OUT
Jaqueline Cristian a fost eliminată din primul tur de la Wimbledon. Românca a cedat în fața lui Iva Jovic, scor 6-7, 0-6.
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