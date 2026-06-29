AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie

Florin Tănase se bucură, după un gol marcat pentru FCSB / Sport Pictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

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1. Tănase, dorit în Turcia

S-a aflat ce echipă a vrut să-l transfere pe Florin Tănase. Amedspor, o nou-promovată din Turcia, a vrut să îl aducă pe jucătorul care a semnat până la urmă prelungirea cu FCSB.

2. Lucescu semnează

Răzvan Lucescu urmează să semneze cu Al-Sadd, din Qatar. Antrenorul român a fost ademenit cu un salariu de 5 milioane de euro pe an.