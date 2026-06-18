AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK, la un meci / Profimedia Images

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1. Lucescu OUT

Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul lui PAOK Salonic, anunță presa din Grecia. “A semnat acordul de reziliere al contractului”, au scris jurnaliștii. Marino Pusic ar urma să fie noul antrenor al lui PAOK.

2. Becali, “El Patron”

Gigi Becali a devenit din nou acționarul majoritar de la FCSB. Fiica cea mare a patronului, Teodora Becali Mincu, s-a retras din acționariatul clubului.