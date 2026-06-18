AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Lucescu OUT
Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul lui PAOK Salonic, anunță presa din Grecia. “A semnat acordul de reziliere al contractului”, au scris jurnaliștii. Marino Pusic ar urma să fie noul antrenor al lui PAOK.
2. Becali, “El Patron”
Gigi Becali a devenit din nou acționarul majoritar de la FCSB. Fiica cea mare a patronului, Teodora Becali Mincu, s-a retras din acționariatul clubului.
3. Nu-i mai vrea la Dinamo
Pe as.ro afli numele celor doi jucători pe care Nuno Campos nu vrea să-i păstreze la Dinamo. Portughezul începe pregătirea în Polonia alături de alb-roșii.
4. Încă un “blanco”
Ibrahima Konate a devenit oficial cel mai nou transfer al lui Real Madrid. “Galacticii” au mai semnat deja cu Marc Cucurella și Bernardo Silva.
5. L-au “uitat” pe Ronaldo
Congolezii au dezvăluit că nu au pregătit o tactică anti-Cristiano Ronaldo pentru meciul încheiat la egalitate, 1-1. “Știm că nu mai este același jucător”, a spus un jucător al africanilor.
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