AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie

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Joao Paulo, bun de vândut

Gigi Becali anunță că e dispus să îl vândă pe Joao Paulo. Fotbalistul FCSB-ului l-a “anihilat” pe Yamal în egalul Spaniei de la Mondial cu Insulele Capului Verde. “Are clauză de 5 milioane de euro”, a spus patronul.

2. Trădare în Cluj

Alibek Aliev a semnat cu “U” Cluj la scurt timp după ce CFR l-a pus pe liber. Atacantul suedez a marcat patru goluri sezonul trecut.

3. Încă o plecare