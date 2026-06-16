AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
- Joao Paulo, bun de vândut
Gigi Becali anunță că e dispus să îl vândă pe Joao Paulo. Fotbalistul FCSB-ului l-a “anihilat” pe Yamal în egalul Spaniei de la Mondial cu Insulele Capului Verde. “Are clauză de 5 milioane de euro”, a spus patronul.
2. Trădare în Cluj
Alibek Aliev a semnat cu “U” Cluj la scurt timp după ce CFR l-a pus pe liber. Atacantul suedez a marcat patru goluri sezonul trecut.
3. Încă o plecare
Pe as.ro afli numele jucătorului de care Dinamo s-a despărțit astăzi. “Câinii” renunță la un om de bază din sezonul trecut.
4. Scandal cu Iran
Un jucător din Iran a scandalizat lumea cu gestul făcut după ce a marcat cu Noua Zeelandă la Mondial. Fotbalistul a mimat că trage înspre mulțime. “Nemernic terorist”, a fost un mesaj de pe rețelele sociale.
5. Revenire de senzație
Serena și Venus Williams refac perechea de vis care a câștigat 14 titluri de Grand Slam. Surorile vor juca în proba de dublu de la Wimbledon.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
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