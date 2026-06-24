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AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie

1. Fără Messi

Cristiano Ronaldo a primit o întrebare legată de Lionel Messi după dubla cu Uzbekistan şi nici nu a vrut să audă de rivalul său sud-american. “Altă întrebare”, a fost replica lusitanului.

2. Ca Mbappe şi Messi

Harry Kane nu a mai fost la fel de inspirat cu Ghana, aşa cum fusese cu Croaţia. Atacantul lui Bayern nu a marcat, dar selecţionerul Tuchel l-a lăudat: “E normal să ne bazăm pe el”, a spus Tuchel.