Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie

Antena Sport Publicat: 24 iunie 2026, 17:17

Comentarii
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Aici găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care e transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie

1. Fără Messi

Cristiano Ronaldo a primit o întrebare legată de Lionel Messi după dubla cu Uzbekistan şi nici nu a vrut să audă de rivalul său sud-american. “Altă întrebare”, a fost replica lusitanului.

2. Ca Mbappe şi Messi

Harry Kane nu a mai fost la fel de inspirat cu Ghana, aşa cum fusese cu Croaţia. Atacantul lui Bayern nu a marcat, dar selecţionerul Tuchel l-a lăudat: “E normal să ne bazăm pe el”, a spus Tuchel.

Reclamă
Reclamă

3. 7 sunt norocoase

De pe as.ro, afli care sunt cele 7 echipe care s-au calificat deja în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial. Alte 5 selecţionate sunt deja eliminate.

4. Revine Neymar

Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut stradaMomentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Reclamă

Neymar e apt de joc pentru meciul Braziliei cu Scoţia. Starul lui Ancelotti speră să prindă primele lui minute la această ediţie de Mondial. Meciul e miercuri spre joi, de la ora unu, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

5. Scandal la Mondial

Jude Bellingham a fost în centrul atenţiei la meciul dintre Anglia şi Ghana. Starul lui Real Madrid a intrat în conflict cu cei de pe banca Ghanei şi l-a înjurat pe selecţionerul Carlos Queiroz. Din fericire, lucrurile s-au calmat rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Observator
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu: „Bun venit!”
Fanatik.ro
Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu: „Bun venit!”
18:16

Julian Alvarez și-a decis viitorul! Cu cine vrea să semneze după ce și-a cerut transferul de la Atletico
18:05

Omul care a blocat Anglia: de la vânzător de pungi și taxator de autobuz la erou în fața lui Kane și Saka
17:55

Suma pe care o va primi Istvan Kovacs după ce a fost delegat la meciul Argentinei de la Mondial!
17:42

Jose Mourinho “rupe tăcerea” după ce a revenit la Real Madrid: “Am venit să ajut, nu să critic”
17:38

Fundaş din Spania pentru Dinamo! Jucătorul s-a alăturat cantonamentului “câinilor”
17:02

Lionel Messi, gata pentru meciul arbitrat de Istvan Kovacs. Ce a postat în ziua în care a împlinit 39 de ani
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 5 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film 6 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB