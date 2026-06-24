Aici găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care e transmisă exclusiv în Universul Antena.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie
1. Fără Messi
Cristiano Ronaldo a primit o întrebare legată de Lionel Messi după dubla cu Uzbekistan şi nici nu a vrut să audă de rivalul său sud-american. “Altă întrebare”, a fost replica lusitanului.
2. Ca Mbappe şi Messi
Harry Kane nu a mai fost la fel de inspirat cu Ghana, aşa cum fusese cu Croaţia. Atacantul lui Bayern nu a marcat, dar selecţionerul Tuchel l-a lăudat: “E normal să ne bazăm pe el”, a spus Tuchel.
3. 7 sunt norocoase
De pe as.ro, afli care sunt cele 7 echipe care s-au calificat deja în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial. Alte 5 selecţionate sunt deja eliminate.
4. Revine Neymar
Neymar e apt de joc pentru meciul Braziliei cu Scoţia. Starul lui Ancelotti speră să prindă primele lui minute la această ediţie de Mondial. Meciul e miercuri spre joi, de la ora unu, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
5. Scandal la Mondial
Jude Bellingham a fost în centrul atenţiei la meciul dintre Anglia şi Ghana. Starul lui Real Madrid a intrat în conflict cu cei de pe banca Ghanei şi l-a înjurat pe selecţionerul Carlos Queiroz. Din fericire, lucrurile s-au calmat rapid.
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