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AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 23 iunie

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 15:51

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Messi

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Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

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1. Messi e uriaș

Lionel Messi a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, după „dubla” istorică din meciul cu Austria. „E impresionant ce face”, a spus selecționerul Argentinei, Scaloni, după recordul doborât de Messi.

2. Mbappe, pe urmele lui Messi

Kylian Mbappe e și el în cursa pentru titlul de golgheter al Mondialului, după ce a dat recital în victoria Franței cu Irak: „Nu mă uit la ce face el”, a spus, însă, francezul despre Messi.

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3. Transferul visat de Becali

Pe as.ro vezi la ce sumă trebuie să renunțe Denis Drăguș pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali insistă pentru transferul atacantului.

4. Haaland, pe modul „viking”

Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftineStațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
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Erling Haaland a calificat Norvegia în 16-imile Mondialului. Nordicii au sărbătorit în stilul vikingilor, Martin Odegaard dând tonul petrecerii pe teren.

5. Chivu și-a stabilit ținta

Cristi Chivu primește întăriri la Inter. Campioana Italiei a ajuns la un acord cu jucătorul rivalei Atalanta, Marco Palestra. 50 de milioane de euro vor plăti “nerazzurrii”.

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