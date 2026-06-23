AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 23 iunie

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1. Messi e uriaș

Lionel Messi a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, după „dubla” istorică din meciul cu Austria. „E impresionant ce face”, a spus selecționerul Argentinei, Scaloni, după recordul doborât de Messi.

2. Mbappe, pe urmele lui Messi

Kylian Mbappe e și el în cursa pentru titlul de golgheter al Mondialului, după ce a dat recital în victoria Franței cu Irak: „Nu mă uit la ce face el”, a spus, însă, francezul despre Messi.