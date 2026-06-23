AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 23 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Messi e uriaș
Lionel Messi a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, după „dubla” istorică din meciul cu Austria. „E impresionant ce face”, a spus selecționerul Argentinei, Scaloni, după recordul doborât de Messi.
2. Mbappe, pe urmele lui Messi
Kylian Mbappe e și el în cursa pentru titlul de golgheter al Mondialului, după ce a dat recital în victoria Franței cu Irak: „Nu mă uit la ce face el”, a spus, însă, francezul despre Messi.
3. Transferul visat de Becali
Pe as.ro vezi la ce sumă trebuie să renunțe Denis Drăguș pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali insistă pentru transferul atacantului.
4. Haaland, pe modul „viking”
Erling Haaland a calificat Norvegia în 16-imile Mondialului. Nordicii au sărbătorit în stilul vikingilor, Martin Odegaard dând tonul petrecerii pe teren.
5. Chivu și-a stabilit ținta
Cristi Chivu primește întăriri la Inter. Campioana Italiei a ajuns la un acord cu jucătorul rivalei Atalanta, Marco Palestra. 50 de milioane de euro vor plăti “nerazzurrii”.
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