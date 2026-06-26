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AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunie

Viviana Moraru Publicat: 26 iunie 2026, 15:53

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Plecare FCSB în cantonament / AntenaSport

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Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

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1. Tănase, lăsat acasă

Florin Tănase a fost lăsat acasă, după ce nu și-a prelungit contractul cu FCSB. Jucătorul n-a făcut deplasarea în Olanda pentru cantonamentul de vară.

2. Sărbătoare națională

Ecuador s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după o victorie uriașă cu Germania. Președintele a decretat zi liberă națională, pentru ca toți să sărbătorească.

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3. Româncele, asalt la Wimbledon

Pe as.ro vezi care sunt primele adversare ale româncelor de la Wimbledon. Sorana Cîrstea a fost cap de serie la tragerea la sorți a tabloului principal.

4. Mutu, ofertat

Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbuneCine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune
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Adrian Mutu a dezvăluit că a fost ofertat de o națională de top din Africa. „Briliantul” a fost dorit pe banca Nigeriei: „Ceva incredibil”, a spus Mutu, la Antena 1.

5. Egal și calificare

Australia și Paraguay au remizat și s-au calificat „la braț” în 16-imile Mondialului. Egalul a ridicat suspiciuni uriașe de blat: „Au semnat Pactul și s-au mulțumit”, au notat spaniolii de la Marca

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