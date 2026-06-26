AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunie

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1. Tănase, lăsat acasă

Florin Tănase a fost lăsat acasă, după ce nu și-a prelungit contractul cu FCSB. Jucătorul n-a făcut deplasarea în Olanda pentru cantonamentul de vară.

2. Sărbătoare națională

Ecuador s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după o victorie uriașă cu Germania. Președintele a decretat zi liberă națională, pentru ca toți să sărbătorească.