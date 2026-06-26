AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Tănase, lăsat acasă
Florin Tănase a fost lăsat acasă, după ce nu și-a prelungit contractul cu FCSB. Jucătorul n-a făcut deplasarea în Olanda pentru cantonamentul de vară.
2. Sărbătoare națională
Ecuador s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după o victorie uriașă cu Germania. Președintele a decretat zi liberă națională, pentru ca toți să sărbătorească.
3. Româncele, asalt la Wimbledon
Pe as.ro vezi care sunt primele adversare ale româncelor de la Wimbledon. Sorana Cîrstea a fost cap de serie la tragerea la sorți a tabloului principal.
4. Mutu, ofertat
Adrian Mutu a dezvăluit că a fost ofertat de o națională de top din Africa. „Briliantul” a fost dorit pe banca Nigeriei: „Ceva incredibil”, a spus Mutu, la Antena 1.
5. Egal și calificare
Australia și Paraguay au remizat și s-au calificat „la braț” în 16-imile Mondialului. Egalul a ridicat suspiciuni uriașe de blat: „Au semnat Pactul și s-au mulțumit”, au notat spaniolii de la Marca
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 23 iunie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie