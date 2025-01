Discuţia de ultimă oră dintre Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis! Patronul de la PAOK şi-a dat acordul - Antena Sport

„Practic suspendat atâtea luni. Şi dacă pe viitor ar fi o variantă pentru naţională?) Oricine poate fi o variantă pentru națională, dintre antrenorii cu rezultate, Răzvan e unul din ei, nu?

S-ar putea ca Răzvan să poată fi oprit din drumul spre titlu numai în felul ăsta (n.r: râde). Am stat şi m-am gândit, toate i se întâmplă numai lui, din punct de vedere disciplinar. Și acolo sunt ambițiile și luptele astea între doi poli, Atena și Salonic.

Îi e foarte greu, el e singur, acolo, în Atena sunt mai mulți. E foarte greu. E de lăudat ce a făcut acolo. Că mai are scăpările astea, oricine le are, se întâmplă. Dar nu oricine poate să aibă o constanţă a rezultatelor la nivel mare. Să câştigi campionate, Cupe, să te califici în cupele europene prin primăvară. Răzvan o are, nu poate să conteste nimeni”, a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.