Noutățile lunii martie în AntenaPLAY - Antena Sport

Martie aduce povești intense și emoții autentice în AntenaPLAY! Fii gata pentru o lună plină de surprize cinematografice și evenimente de top!

Din 10 martie începe mult așteptatul sezon 15 din „Chefi la cuțite„! Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor da startul unei noi ediții spectaculoase, plină de momente intense, preparate uimitoare și rivalități culinare de excepție. Pregătește-te pentru o competiție culinară de top, disponibilă în AntenaPLAY! Pe lângă filme și seriale captivante, luna aceasta anunțăm și startul unui nou sezon spectaculos de Formula 1 2025, unde pasionații motorsportului vor putea urmări fiecare cursă, fiecare depășire și fiecare moment tensionat în exclusivitate pe platformă.

Luna martie aduce și două seriale coreene apreciate la nivel internațional. „Evilive” este un thriller captivant despre un avocat care se transformă într-un criminal periculos, iar „Shooting Stars” explorează culisele industriei de divertisment, urmărind poveștile și provocările celor care lucrează în spatele celebrităților.

De asemenea, alte două seriale captivante continuă cu noi episoade în luna martie: „Long time no sex” și „Flowers over the Inferno” | Sezonul 2. Aceste producții îndrăgite promit episoade pline de suspans, emoție și divertisment de calitate.

Fanii sportului vor putea urmări în continuare cele mai tari meciuri din NBA, Formula 1 și Liga Campionilor Asiei.