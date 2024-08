A ajuns să ia o pensie umilitoare de la statul român şi îi este ruşine de românii nevoiţi să trăiască lunar cu o asemenea sumă - Antena Sport

A ajuns să ia o pensie umilitoare de la statul român şi îi este ruşine de românii nevoiţi să trăiască lunar cu o asemenea sumă. Este vorba de Mihăiţă Neşu, care a dezvăluit, la începutul lunii că încasează lunar 500 de lei drept pensie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sora lui primeşte o pensie de insoţitor de 2000 de lei şi cei doi ar trebui să trăiască cu 3000 de lei. Fostul fundaş al FCSB recunoaşte că îi este ruşine să îşi întrebe cunoscuţii cum trăiesc dintr-o asemenea pensie, din care trebuie plătite tratamente.

Mihăiţă Neşu a suferit un cumplit accident pe 10 mai 2011, care i-a schimbat total viaţa. Acesta a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale şi a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Au fost momente de coşmar pentru fostul fundaş al FCSB-ului.

A ajuns să ia o pensie umilitoare de la statul român

„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.

Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum…. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist. Am și pensia din Olanda care mă ajută foarte mult.