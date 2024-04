Ajuns fără bani să îşi plătească azilul, Irinel Columbeanu a primit ajutor de la o fostă iubită, după ce Gigi Becali l-a refuzat! - Antena Sport

Reclamă

Irinel Columbeanu a mărturisit, la rândul lui, că este ajutat de 4-5 apropiaţi pentru a-şi plăti azilul. El are o pensie de circa 2.000 de lei. Fostul om de afaceri are şi poprire pe o treime din pensie, din pricina unor datorii mai vechi.

Irinel Columbeanu locuieşte acum la azilul din Ghermăneşti, deţinut de Ion Cassian. Cazarea acolo îl costă mult mai mult decât are pensie, dar a dezvăluit că este ajutat de apropiaţi.

„Este o întrebare incomodă, ca să nu spun jenantă pentru mine, dar totuși vă răspund. Pentru că nu îmi permit să divulg nume, am parte de suportul a 5-6 prieteni care se asigură că am tot ce am nevoie, la care se adaugă și îngăduința și amabilitatea necondiționată a prietenului meu, Ioan Cassian”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru actualitate.net.

Gigi Becali a refuzat să îl ajute pe Irinel Columbeanu

Patronul stabilimentului unde locuieşte Irinel Columbeanu, Ion Cassian, spera că Gigi Becali îi va plăti azilul fostului milionar de la Izvorani.

Cassian mărturisea că Gigi Becali i-a plătit azilul Zinei Dumitrescu. Şi tatăl lui Irinel Columbeanu a stat la azilul deţinut de Ion Cassian în ultimii săi ani de viaţă.

Gigi Becali a refuzat însă să îi ofere sprijin financiar şi lui Irinel Columbeanu. Latifundiarul din Pipera chiar spunea că Romaniţa Iovan sau Monica Gabor l-ar putea ajuta pe Irinel Columbeanu. Iată că acum s-a aflat că Romaniţa Iovan chiar îl ajută. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea. „E trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci” Voi credeți că eu nu puteam să sparg banii în petreceri pe yacht-uri sau să îmi iau vreun avion? Și puteam să îmi cumpăr și yacht. Și acum pot, dar tată, eu sunt Gigi Becali și știu ce vreau de la viață. Totuși, eu cred că măcar o femeie sau două, mă refer la cele care au fost în viața lui Irinel îl pot ajuta! Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, declara Gigi Becali la prosport.ro.

