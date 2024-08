Ajutorul uriaș primit de Bănel Nicoliță de la femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul dureros: "Îi mulțumesc!" - Antena Sport

Bănel este ajutat de iubită cu tot ce are nevoie. Ea stă și la antrenamente și se pare că fotbalul este marea ei pasiune. A și făcut cunoștință cu Amalia şi Natalia, cele două fete ale lui Nicoliță.

Bănel Nicoliţă, dezvăluiri despre nunta cu 300 de invitaţi

Bănel Nicoliţă a avut o nuntă cu 300 de invitaţi. Atunci, Bănel Nicoliţă s-a însurat cu Cristina. Cei doi au decis, în 2020, să divorţeze. Bănel Nicoliţă şi frumoasa Cristina au împreună 2 fete. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO).

Bănel Nicoliţă şi-a adus aminte că a plătit o avere numai pentru muzică. „Jardel” a precizat că nu regretă nimic. Adrian Minune au fost printre cei care i-au cântat la nuntă.

„Lui Adrian Minune i-am dat 7.500 de euro plus dedicații. A fost cea mai frumoasă nuntă. Au fost foștii mei colegi alături de mine, au fost 300 de invitați. Numai pentru muzica am plătit 30.000 de euro. Dar plicurile le-am dat înapoi celor cu care am crescut. Eu am ieșit minus la nuntă. Și la cununia civilă și la botez am ieșit pe minus. Pentru mine au fost speciale și nu regret nimic”, a povestit Bănel Nicoliţă la fanatik.ro.