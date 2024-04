Alexandra Stan s-a filmat fără sutien şi le-a pus o întrebare fanilor! Ce a vrut să afle excentrica artistă - Antena Sport

„Am venit obosită din vacanţă”

„Am venit obosită din vacanță, dar m-am dus acasă, am stat frumos la mine în apartamentul meu. Acolo mă relaxez eu cel mai mult. Acolo mă așteaptă și pisica mea, Miau.

E ca și copilul meu. Când plec câteva zile, dacă plec o săptămână, o las la un hotel. Am două prietene aici în București care au un hotel de animale și sunt vecine cu mine așa că o duc frumos la ele. Dar când plec o zi, două, o las acasă că nu face nimic. O las în apartament”, spunea Alexandra Stan pentru ego.ro după vacanţa din Mykonos.

„Am mâncat mult şi mă îngrăşaşem”

„Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit.

Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege”, mărturisea Alexandra Stan pentru sursa citată.

Alexandra Stan suferă de o boală incurabilă

Alexandra Stan suferă de o boală incurabilă. Artista a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto autoimună.

Alexandra Stan a vorbit despre dieta pe care o ţine pentru ca lucrurile să fie sub control. Totodată, ea trebuie să urmeze un tratament.

„Aveam 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu în ultima vreme.