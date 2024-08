"Am 33 de copii, averea va fi împărţită în 33 de părţi egale" Ion Ţiriac s-a răzgândit după anunţul şocant al împărţirii averii! - Antena Sport

Galerie (35) Ion Ţiriac s-a răzgândit după anunţul şocant al împărţirii averii! Ion Țiriac, în tribune în timpul unui meci de tenis / Hepta Ion Ţiriac s-a răzgândit după anunţul şocant al împărţirii averii! În urmă cu câţiva ani, miliardarul român le-a declarat jurnaliştilor italieni că are 33 de copii, iar averea lui va fi împărţită în 33 de părţi egale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ulterior, Ion Ţiriac a decis să îşi doneze întreaga avere Fundaţiei Ţiriac. De Fundaţia Ţiriac se ocupă Ion Alexandru Ţiriac, unul dintre cei trei copii ai lui Ion Ţiriac. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) „Am 33 de copii, averea va fi împărţită în 33 de părţi egale” Ion Ţiriac s-a răzgândit după anunţul şocant al împărţirii averii! „Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar, după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com. „Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român. Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Alexandru Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. După declaraţia privind împărţirea averii care i-a luat prin surprindere atât pe jurnaliştii italieni, cât şi pe cei români, miliardarul român a decis să îşi doneze întreaga avere de peste 2 miliarde de dolari Fundaţiei Ion Ţiriac. Reclamă

”V-am spus, am devenit bogat în ziua în care am intrat în restaurant și nu m-am uitat la prețul restaurantului, cât costă când plec cu nota.

Nu sunt bogat, am dat totul Fundației. Și cu plăcere. Și ce fac eu astăzi fac numai că am avut mai mult noroc decât alții”, a declarat Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

„Totdeauna la înălţime” Irina Deleanu, elogiu pentru Ion Ţiriac după un alt gest uriaş al miliardarului român: „Abia aştept”

Irina Deleanu a făcut un elogiu pentru Ion Ţiriac pe pagina ei de Instagram după un alt gest uriaş al miliardarului român.

Invitată şi ea la evenimentul în care medaliaţii olimpici de la Paris şi-au primit maşinile oferite de Fundaţia Ţiriac, Irina Deleanu s-a pozat cu Ion Ţiriac. Ea a scris un lung mesaj pe Instagram în care l-a lăudat pe miliardarul român. Totodată, a precizat că Ion Ţiriac construieşte prima sală de gimnastică ritmică din România! „Totdeauna la înălţime din toate punctele de vedere! Cine a premiat sportivii cu câte o maşină pentru fiecare medalie obţinută la JO Paris 2024? Domnul Ion Ţiriac! Şi da, aţi citit bine, câte o maşină pentru fiecare medalie, adică cei cu două medalii obţinute au primit două chei de contact🔑🔑🔑🔑😊 Cine construieşte baze sportive şi investeşte în pepinieră!? Dl Ion Ţiriac! Cine sponsorizează prin Fundaţia Ţiriac sportul românesc? Nimeni altul decât dl ION ŢIRIAC! Cine construieşte PRIMA SALĂ de GIMNASTICĂ RITMICĂ din ROMÂNIA? Evident, Dl ION ŢIRIAC! Adâncă recunoştinţă pentru acest proiect!!! Abia aştept inaugurarea! Un vis împlinit pentru noi de către Domnia Dumneavoastră”, a scris Irina Deleanu pe Instagram. Ion Ţiriac: „Îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni” „Suntem aici, nu e nimic oficial. Asta e o treabă aproape de familie. Suntem aici să plătim tributul care-l avem, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun. Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam. „Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră” Pe de o parte, pe de altă parte, cine știe, am avut onoarea, plăcerea să-l văd pe domnul prim-ministru ieri și ne-a promis că ceea ce a scos din gură să face, că încep acum și de la infrastructură, să dea bani și pentru sport. Cred că o să o facă. Hai să vedem cum facem noi ăștia care suntem mai bătrânei pe-aici. Și vreau să vă fac și ori surpriză, înainte să trec mai departe, avem pe cel mai în vârstă olimpic care trăiește în ziua de astăzi domnul Ioniță, care e acolo, 96 de ani, olimpic la Roma, ciclism, în 1960.

Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi, eu, Țiriac, familia Țiriac sau fundația. Am încercat să facem ceva, îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni. S-adune tot ce s-a adunat aici. Sunt niște oameni care au făcut-o voluntar. Și am făcut-o și noi voluntari pentru dumneavoastră, pentru că nu numai că meritați, dar 4 ani de zile, am făcut și eu sport, nu la nivelul dumneavoastră, dar 4 ani de zile pentru secunda aia, pentru milimetrul ăla, domnul Popovici, pentru tot ce ai să-ți faci treaba asta, să muncești ca un rob, este un mare lucru”, a fost discursul lui Ion Ţiriac la evenimentul în care medaliaţii olimpici şi-au primit maşinile de lux din partea Fundaţiei Ţiriac.

David Popovici a primit două maşini de la Ion Ţiriac. Câte una pentru fiecare medalie de la Paris. Înotătorul român a cucerit aurul la 200 metri liber şi bronzul la 100 metri liber.

