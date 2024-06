"Am devenit dependent!" Viciile de care nu scapă Irinel Columbeanu nici măcar după ce a ajuns falit și în azil - Antena Sport

Galerie (37) Viciile de care nu scapă Irinel Columbeanu nici măcar după ce a ajuns falit și în azil Irinel Columbeanu şi Monica Gabor / Hepta Au apărut noi detalii despre viciile de care nu scapă Irinel Columbeanu, fostul milionar român care a ajuns falit și locuiește într-un azil. Chiar el a recunoscut, la scurt timp după ce a împlinit 67 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Irinel Columbeanu a avut o avere de 150 de milioane de euro în perioada sa de glorie, dar a luat decizii teribile în afaceri și a ajuns „la sapă de lemn”. Acum nu își permite nici măcar să își plătească taxa lunară la azilui din Ghermănești. I-a cerut ajutorul patronului de la FCSB, dar Gigi Becali nici nu a vrut să audă. Care sunt viciile de care nu scapă Irinel Columbeanu Fostul om de afaceri și-a sărbătorit ziua de naștere alături de apropiați, într-un restaurant de lux din Otopeni. Prietenii de suflet ai lui au plătit tot şi l-au făcut să se simtă ca în tinereţe. Unul dintre aceștia a dezvăluit cum au încercat să îl împiedice pe Irinel să își pună în pericol viața. Chiar dacă medicii i-au interzis, fostul milionar nu poate renunța la fumat. „La ziua lui, a băut șampanie. Dar nu știa că e fără alcool. Îi dăm și bere, dar tot fără alcool. Nu mai are voie să bea deloc. Și acum fumează foarte mult. Câte pachete are, le termină imediat„, a declarat unul dintre invitații de la ziua lui Irinel Columbeanu, pentru cancan.ro. Reclamă

Irinel Columbeanu nu poate rezista tentațiilor și a recunoscut că are o altă „dependență”. Nu se poate despărți de telefon. Totuși, încearcă să fie în formă și să facă sport.

„Acum am mai mult timp, lucrez la carte. Am și alte povestiri, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu în America. Acesta e avantajul la azi, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați.

Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot. Am devenit dependent.

Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut. Vreau să încep să scriu și la ultima carte, dar sunt probleme cu conectarea la rețeaua de internet”, a recunoscut și Irinel Columbeanu pentru sursa citată anterior. Gigi Becali a refuzat să îl ajute pe Irinel Columbeanu Gigi Becali a refuzat să îi ofere sprijin financiar lui Irinel Columbeanu. Latifundiarul din Pipera spunea că Romaniţa Iovan sau Monica Gabor l-ar putea ajuta pe Irinel Columbeanu. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea”, declarat Gigi Becali la prosport.ro. Conform spuselor lui Ion Cassian, Columbeanu ar avea 2.000 de lei pensie, cu toate că se zvonise că fostul om de afaceri ar încasa mai mult din partea statului. Evident, banii ajung la azilul pe care nu reuşeşte să-l plătească lunar, din cauza altor datorii.

