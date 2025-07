Ce a putut păţi milionarul român care s-a botezat din nou la 45 de ani - Antena Sport

Marian Aliuţă s-a botezat din nou la 45 de ani şi a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut, atunci când a fost lăsat la greu de fraţii săi. Fostul jucător de la Steaua sau Rapid şi-a ajutat familia în perioada în care câştiga o avere la Şahtior Doneţk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dar atunci când şi fostul mijlocaş a dat de greu, fraţii lui nu i-au întors serviciul. Aliuţă (47 de ani) a povestit că a avut nevoie de mulţi ani pentru a avea din nou o relaţie bună cu aceştia.

Marian Aliuţă, “trădat” de fraţii lui

“Pe mine foarte mult m-a ajutat soția pentru că am fost uniți. Atunci când n-am avut, am plecat la un drum și am ajuns fotbalist. Am câștigat bani, am fost împreună. Am făcut copii. Apoi s-au mărit copiii și am avut probleme. Cei mai uniți am fost noi, eu și copiii. A fost cea mai mare binecuvântare, ne-a unit foarte tare. N-a existat să ne certăm în probleme. Mai repede ne certam, mă refer la certuri mici, atunci când ne era bine, dar când au fost probleme, am fost foarte uniți. Atunci când am avut bani la început de carieră și mi-am ajutat frații, a fost OK.

Atunci când am avut nevoie de ei, n-au fost lângă mine.(…) Nu știu de ce. Asta a fost decizia lor. Am suferit foarte tare pentru chestia asta. Mi-a luat ani de zile să trec peste așa ceva. Eu am fost cel care m-am realizat prin fotbal, eu am fost primul care i-a ajutat, apoi a venit momentul să cad și eu. Ei erau bine, le-am cerut ajutorul și nu l-am primit. A fost o mare dezamăgire și o mare durere, mi-a luat ani de zile să pot să trec peste. Doar cu Dumnezeu am reușit să iert … Îi iubesc în continuare. Dacă nu era relația cu Dumnezeu, exista ură!

N-am o relație bună cu ei, dar am trecut peste, îi iubesc așa cum sunt. Sunt frații mei chiar dacă mi-au greșit. Dumnezeu așa a vrut să fie, ca să-mi arate și biblic că nimeni nu este lângă tine atunci când îți este greu, decât să te lași în mâna lui Dumnezeu, că El îți va rezolva toate problemele. Așa s-a întâmplat la mine. Nu sunt supărat azi pe ei … Atât au putut! Rădăcina tuturor relelor sunt banii. De la bani pleacă multe, iar eu am simțit-o pe pielea mea.