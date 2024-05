Surpriză totală pentru Irinel Columbeanu, în ziua în care a împlinit 67 de ani. Fostul fotomodel l-a făcut să uite de probleme - Antena Sport

A fost o surpriză totală pentru Irinel Columbeanu, în ziua în care fostul milionar a împlinit 67 de ani. Acesta a trecut printr-o perioadă de coşmar, dar ultimele veşti pe care le-a primit sunt unele excelente. Columbeanu are tot mai mulţi oameni alături, cu toate că Gigi Becali a refuzat să îl ajute.

Fostul om de afaceri locuieşte într-un azil de bătrâni din Ghermăneşti, dar şi-a sărbătorit ziua de naştere într-un restaurant de lux din Otopeni. Prietenii de suflet ai lui au plătit tot şi l-au făcut să se simtă ca în tinereţe.

Surpriză totală pentru Irinel Columbeanu, în ziua în care a împlinit 67 de ani!

Irinel a avut parte de momente speciale şi din partea fostei soţii. Chiar dacă s-au despărţit cu scandal în 2011 şi părea că au rupt orice relaţie, situaţia s-a schimbat în ziua în care Columbeanu a împlinit 67 de ani. Irinel a primit mesaje emoţionante de la Monica Gabor. Fostul fotomodel i-a mulţumit pentru că ţine legătura cu copilul pe care îl au împreună. De altfel, Irina urmează să ajungă în România peste două săptămâni.

Irinel Columbeanu a uitat astfel de toate greutăţile cu care s-a confruntat în ultimii ani şi are motive de bucurie. Monica Gabor, care este de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS), şi-a refăcut viaţa în Statele Unite.

„O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Pe 14 iunie o să vină în România. Am vorbit cu ea ieri și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina„, a declarat Irinel Columbeanu pentru click.ro.