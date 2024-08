Averea lui Gino Iorgulescu s-a "evaporat", după accidentul mortal provocat de fiul său, Mario. Împrumuturi de sute de mii de euro - Antena Sport

„Am un obicei prost. Eu nu îmi selectez mesajele, ce vreau citesc, ce nu vreau nu citesc. Tot ce îmi pare în ochi, citesc cu voce tare. În momentul acela am citit, cred că creierul s-a activat. Am vrut să dau replică, atunci în clipa aia eu nu am reacționat. Atunci am zis că nu mi-a dat Mario Iorgulescu două milioane de euro, și nu mi-a dat, vorbind la modul cel mai serios. Și, chiar dacă mi-ar fi dat, n-ar fi problema voastră, pentru că mi-a omorât soțul. Situația cu banii stă în felul următor.

Eu de la Mario Iorgulescu nu am luat niciodată niciun cent. În schimb, eu am luat bani de la asigurări, am fost despăgubită cu suma de 350 de mii de euro și eu și copii, acum doi ani. Deja suma a fost folosită pentru creșterea copiilor, când vor fi mari, să nu le lipsească partea financiară. Dar, de la Mario Iorgulescu eu nu am luat niciun ban”, a spus văduva lui Dani Vicol într-un podcast.

Mario Iorgulescu ar putea scăpa de închisoare, după ce instanţa a decis să anuleze condamnarea acestuia. Dosarul fiului preşedintelui LPF va fi rejudecat. Anterior, Mario Iorgulescu fusese condamnat la 13 ani şi 8 luni de închisoare.

„De cinci ani așteptăm să se întâmple ceva, să facă cineva ceva, ca Mario Iorgulescu să fie pedepsit”

”Mi-e foarte greu să vobesc, dar nu mai rezist. Nu mai suport, pur și simplu, dacă nu îmi spun focul acum, mă îmbolnăvesc de inimă rea. De cinci ani așteptăm să se întâmple ceva, să facă cineva ceva, ca Mario Iorgulescu să fie pedepsit. Tot am sperat și am așteptat că instanța își va face datoria față de omul acesta care a greșit și va fi pedepsit. În ultimă instanță, ca drept dovadă, vine și spune că omul acesta e bolnav, că are ceva la cap și că nu poate face o zi de pușcărie. Păi cum vine asta?

Acum două, trei zile am auzit o înregistrare cu Mario Iorgulescu care spune că o să vă arăt eu vouă că nu o să fac o zi de pușcărie, că sunt protejat de cineva din Italia. Păi tu ești protejat? Omori un om, fără să îți greșească cu nimic, că vii beat și drogat de la o petrecere și tu ești protejat. De ce? Păi haideți să ieșim beți și drogați, să omorâm lumea, că nu se întâmplă nimic. Eventual ne vindem o casă, ne vindem un rinichi, se duc părinții, fac bani, plătesc blat la tribunal, la judecători, le dau bani mulți, milioane de euro și ne scapă de la pușcărie”, a transmis văduva lui Dani Vicol, pe TikTok.