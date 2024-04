Cât a ajuns să câştige lunar Leonard Doroftei, în Canada, în timp ce fiul său a adunat deja o avere - Antena Sport

Reclamă

Cât a ajuns să câştige lunar Leonard Doroftei, în Canada

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună (între 3.500 și 4.200 de euro pe lună).

Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: «Daaa, dar el e din Europa!».

Reclamă

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: «Bam, bam, bam!». S-au uitat toți la mine și au făcut: «What the fuck are you doing here, man?» (n.r. – Ce dracu’ cauți tu aici?)”, a povestit marele nostru campion, citat de gsp.ro.

Leonard Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.

Ce studii are şi din ce face bani fiul cel mare al lui Leonard Doroftei

Adrian Doroftei a urmat cursurile Facultăţii de Drept, plecând ulterior în Canada, fără părinţii săi. Încă din studenţie, acesta a decis să se angajeze, şi a lucrat pentru o perioadă la o companie aeriană de renume din ţara nord-americană.

Reclamă 4 / 0/3

Deşi câştiga foarte bine, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei a decis că vrea să nu aibă şefi şi vrea să aibă propria lui afacere. Adrian şi-a investit banii strânşi la bursă şi a dat lovitura. De asemenea, Adrian Doroftei investeşte şi în domeniul imobiliarelor, după cum a afirmat el în trecut

Poate FCSB să ajungă în grupele Ligii Campionilor, dacă va lua titlul în Liga 1? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...