"Cât ţi-a trebuit să ai din nou încredere într-un bărbat?" Femeia înşelată de Cristi Borcea a recunoscut cât de mult a suferit - Antena Sport

„(Reporter: Cât de mult ți-a trebuit să ai, din nou, încredere într-un bărbat?) A recâștiga încrederea a fost un proces treptat. Stabilitatea și devotamentul lui Sorin însă au contribuit la refacerea încrederii într-o relație de cuplu„, a spus Mihaela Borcea într-un interviu pentru unica.ro.

Mihaela Borcea şi Cristi Borcea au rămas în relaţii bune. Prima soţie a lui „Leonidas” a dezvăluit ce s-a întâmplat după divorţul care a marcat-o.

„Într-adevăr am fost căsătorită timp de 23 ani cu Cristi. Eram tineri, aveam 19 ani și un drum anevoios în care amândoi am venit cu tot ce puteam ca să ne facem un viitor. Menținerea unei relații sănătoase a implicat multă muncă, înțelegere și compromisuri acceptate reciproc. Am prioritizat comunicarea, respectul și împărtășirea responsabilităților în creșterea copiilor noștri.

Cel mai greu moment a fost divorțul. Am găsit puterea de a merge înainte prin sprijinul familiei și prietenilor, prin acceptarea schimbărilor și prin concentrarea pe propria mea dezvoltare personală„, a mai spus Mihaela.

Cristi Borcea a recunoscut că şi-a înşelat două soţii

Cristi Borcea a recunoscut că le-a înşelat pe Mihaela Borcea şi Alina Vidican, dar anunţă că este un alt om după ce s-a căsătorit pentru a treia oară. A dezvăluit şi cum a „scăpat” de trădare actuala soţie.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului…, am mers. Da (n.r. dacă le-a înşelat), și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile. (M-a mustrat conștiința, dar ce să faci?) Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei națioanlei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel. Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

