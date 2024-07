Câţi bani a scos, de fapt, din buzunar Pescobar după ce a anunţat că îi va premia pe toţi cei care au luat nota 10 la BAC! - Antena Sport

Cunoscutul proprietar de restaurante Paul Nicolau anunţa că îi va premia pe toţi cei care au luat 10 la BAC. Iată câţi bani a scos, de fapt, din buzunar Pescobar.

Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar pe reţelele sociale, a dezvăluit că i-a fost foarte greu să dea de absolvenţii de liceu care au luat nota 10 la examenul de Bacalaureat în această vară. El a trimis, până acum, banii pentru 17 absolvenţi de liceu. În total, suma de 1.700 de euro.

„Am zis că dau 100 de euro doar la cei cu 10 pe linie. Am reușit să depistez și să le aflăm contactele la 27 de persoane, pentru că numerele sunt confidențiale și am dat de ei foarte greu. Până acum am trimis banii la 17 persoane și tot mai urmează să le dăm”, a declarat Pescobar pentru wowbiz.ro.

„Facem așa: cine ia 10 la Bac are 100 de euro de la mine. Toți care iau 10 din toată țara, nu mă interesează câți sunt. Nu contează numărul lor. Haide, cu învățătură că asta e cheia succesului… una din ele. Cartea e sfântă. Spor la învățat, copii!”, anunţa anterior Pescobar.

Dumitru Dragomir, fostul şef al LPF, dezvăluia că Pescobar are restaurantele în locaţiile sale. Pescobar îi plăteşte chirie lui Dragomir pentru închirierea spaţiilor.