Câți bani primește Helmut Duckadam de la statul român. Încasează pensie de la Ministerul de Interne și indemnizații de mii de lei - Antena Sport

Helmut Duckadam primește o pensie de la Ministerul de Interne

„Eroul de la Sevilla” a ținut să lămurească, în urmă cu ceva timp, „misterul” din jurul pensiei sale. Duckadam a explicat că nu încasează bani de la Ministerul Apărării Naționale (MApN), ci doar de la Ministerul de Interne.

Mai precis, fostul mare portar al Stelei a explicat că primește o pensie de 1.800 de lei din partea Ministerului de Interne. Suma respectivă vine ca răsplată pentru perioada în care a lucrat în vamă.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, spunea Helmut Duckadam, în 2020, potrivit prosport.ro.