Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire: "Iată că se adevereşte, la un an distanţă" - Antena Sport

Andreea Bălan a fost întrebată de Victor Cornea la prima întâlnire care e cel mai mare vis al ei

Acesta era să cânte la Sala Palatului. El se va împlini curând! Andreea Bălan a dezvăluit care era cel mai mare vis al ei. Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire a fost chiar care e cel mai mare vis al cântăreţei.

Acesta era să cânte la Sala Palatului, iar visul i se va împlini în curând. Andreea Bălan va cânta în premieră la Sala Palatului.

Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire: „Iată că se adevereşte, la un an distanţă”

„Victor mă echilibrează și mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc acest vis (n.r. concert la Sala Palatului) și nu doar acesta. Suntem amândoi foarte competitivi și foarte disciplinați și mă susține în toate visurile pe care le am. Chiar la prima întâlnire m-a întrebat ce îți dorești tu să mai realizezi că noi știm că ai realizat foarte multe în cariera ta, care mai e visul tău. Fix la prima noastră întâlnire i-am spus că ultima mea redută de cucerit e să fac un concert la Sala Palatului. Iată că ce am spus la prima întâlnire totul se adeverește la un an distanță”, a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro.