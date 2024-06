Ce avere a ajuns să aibă milionarul român care e co-proprietarul "celui mai tare restaurant din Dubai": "Am făcut multe greşeli" - Antena Sport

Milionarul român care e co-proprietarul „celui mai tare restaurant din Dubai” a ajuns să aibă o avere impresionantă. Gigi Becali a vorbit despre averea lui Cosmin Olăroiu.

Potrivit patronului FCSB-ului, Cosmin Olăroiu ar avea o avere de 50-60 de milioane de euro. De când a părăsit echipa patronată de Gigi Becali, Cosmin Olăroiu a antrenat cu succes în Arabia Saudită şi în Emiratele Arabe Unite.

Ce avere a ajuns să aibă milionarul român care e co-proprietarul „celui mai tare restaurant din Dubai”: „Am făcut multe greşeli”

„L-am făcut pe unul milionar de zeci și sute de milioane. Olăroiu are zeci de milioane de euro în cont, ăla se apropie. Mirel (n.r. Rădoi) nu are zeci de milioane de euro, dar Olăroiu are 50-60 de milioane de euro ușor”, declara Gigi Becali despre Cosmin Olăroiu.

În vârstă de 54 de ani, Cosmin Olăroiu a suferit, recent, unul dintre eşecurile rare din carieră. Echipa pe care o antrenează în Emirate, Sharjah, a terminat pe locul 4 campionatul şi a ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei.

Nu e exclus ca Olăroiu să fie îndepărtat de pe banca formaţiei Sharjah după acest eşec.