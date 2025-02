Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Leonard Doroftei şi soţia lui: "Mi-a spus că are puşcă, ştiam că e ceva inexplicabil" - Antena Sport

Leonard Doroftei a dezvăluit cum a început povestea de dragoste superbă cu Monica, soţia lui. Fostul campion român a povestit că şi-a cunoscut viitorii socrii încă de la prima întâlnire cu Monica.

Leonard Doroftei şi Monica sunt împreună de peste 30 de ani, după ce s-au cunoscut în 1992. Cei doi au trei copii: doi băieţi, Adrian şi Alexandru, şi o fiică pe nume Vanessa (vezi galeria foto de la finalul articolului cu familia lui Leonard Doroftei).

Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Leonard Doroftei şi soţia lui

Leonard Doroftei, cel care a participat alături de Monica la Power Couple, a povestit amuzat cum a decurs prima întâlnire cu cei care ulterior i-au devenit socrii. Acesta a transmis că tatăl Monicăi l-a „avertizat” să nu dureze prea mult ieşirea lor în oraş, şi i-a spus chiar că are puşcă acasă.

„Moşul” a mai transmis că a simţit că a fost dragoste la prima vedere şi imediat a făcut primul pas, pentru a o cunoaşte mai bine pe Monica, cea care ulterior i-a devenit soţie.

„Eu am făcut primul pas și după această primă întâlnire. Am sunat-o și am întrebat-o dacă vrea să ieșim împreună, ea a acceptat și așa a început povestea noastră. Am ajuns acasă la ea și am fost invitat să intru ca să-i cunosc părinții. Tatăl ei mi-a cerut să ne întoarcem în două ore, asta după ce mi-a spus că are pușcă (zâmbește), dar pentru mine nu conta decât să o văd, știam că este ceva acolo inexplicabil.