Celebrul milionar român care a ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit 40 de kilograme! "Am făcut slim gastric" - Antena Sport

Gheorghe Ştefan a avut o primă apariţie într-o emisiune sportivă, după 20 de ani, fiind invitatul lui Ovidiu Ioaniţoaia, la „Prietenii lui Ovidiu”. Ajuns la 72 de ani, omul de afaceri a suferit şi o schimbare radicală.

„Pinalti” a trecut printr-o operaţie de micşorare a stomacului, în urma căreia a slăbit 40 de kilograme. Ştefan a dezvăluit că a renunţat total la alcool, dar că nu reueşeşte să scape şi de fumat, chiar dacă a avut patru tentative.

„M-am operat, am făcut slim gastric (n.r. operație de micșorare a stomacului) și am slăbit 40 de kilograme. Eram prea… Am făcut-o pentru sănătate și e foarte bine ce am făcut. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine!

Te obișnuiești la un moment dat fără fotbal și dacă aș putea, să zicem, să revin la ce a fost, aș face la fel. Dar acum am și eu o vârstă și cred că liniștea contează mai mult. Familia, copiii, nepoții,

M-am lăsat (n.r. – de fumat) și m-am întâlnit cu un doctor de la Sanador și mi-a zis: «Bă, dacă te lași așa, deodată, nu-i bine». Mai bine fumezi zece țigări, pe urmă șapte, pe urmă cinci, pe urmă trei. Și el era fumător. Și m-am lăsat de vreo opt luni. Am fost prin Italia, am făcut un tratament cu niște electrozi prin urechi”, a spus Ştefan, citat de gsp.ro.