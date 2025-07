Gigi Becali, verdict despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj: "Nu valorează mai mult de 10 milioane" - Antena Sport

După meciul de la Ploiești, Darius Olaru a amintit că nu este pentru prima dată când e criticat de Gigi Becali. Mijlocașul a dat asigurări că va reveni la forma din prima parte a sezonului trecut și că va munci pentru a avea prestații bune.

“Mă bucur, încerc și eu să îmi ridic nivelul. Am nevoie de meciuri, pentru a-mi recăpăta nivelul. Trebuie să fiu mult mai atent cu mine, să încerc să ajung la nivelul coechipierilor mei.

Mă așteptam la mai mult, la rezultate mai bune. Încercăm să ne recăpătăm nivelul din campionatul trecut, vom crește de la meci la meci, vom arăta mult mai bine.

Dacă eu nu am așteptări, cine să aibă? Știu că nu sunt la nivelul la care am fost, dar trebuie să am răbdare. Trebuie să muncesc la fel de mult și să am răbdare.

Nu știu la cât la sută sunt, mă bucur că am jucat bine în această seară. Am meritat victoria.

(n.r. Nu erai obișnuit cu critici) Nu e ceva nou. Cumva m-am întors în timp, la momentul în care am ajuns aici, știu cum e. Nu prea este timp, trebuie să arătăm pe teren. Trebuie să ne ridicăm cu toții nivelul. Eu, personal, știu că pot mai mult. Și coechipierii mei la fel.

Poate era mai bine să nu câștigăm, cine știe. Chiar dacă am pierdut în Andorra ne-am calificat, a venit acest duș rece. Am avut câteva discuții între noi, trebuie să ne trezim. Vine Europa, trebuie să arătăm mai bine”, a spus Darius Olaru, la digisport.ro.