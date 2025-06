Adrian Mutu, verdict despre şansele României de a se califica la Campionatul Mondial: "Trebuie să ne prezentăm mult mai bine" - Antena Sport

“Şansele sunt mici, aşa cum am mai spus. E nevoie de victorie în Cipru, în următorul meci. Să sperăm că se împiedică pe drum una dintre Austria şi Bosnia, sau amândouă. (Putem să batem Austria acasă?) Orice e posibil în fotbal, important e să şi credem.

Adrian Mutu a oferit un verdict despre şansele României de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor, care va fi live în Universul Antena. Fostul internaţional are încredere că “tricolorii” pot obţine biletele pentru turneul final de anul viitor.

Trebuie să ne prezentăm mult mai bine decât ne-am prezentat în Austria. Oricum, dacă şansele sunt mici, vom fi şi timoraţi, ele vor scădea şi mai mult. Important e să încercăm, nu imposibilul, că în fotbal nu este nimic imposibil, să încercăm o victorie mare, aşa cum România e capabilă să facă şi a mai făcut-o şi în vremurile făcute. Să sperăm că o va face şi acum”, a declarat Adrian Mutu, pentru AntenaSport.

Bănel Nicoliţă a numit atuul naţionalei în lupta pentru calificarea naţionalei la Campionatul Mondial. Acesta are mare încredere că Mircea Lucescu poate duce echipa naţională din nou la un turneu final mondial.

“(Se vede Mondialul?) Mi-aş dori din toată inima, nu va fi uşor. Cred, am încredere în nea Mircea, are atâta experienţă în spate încât să ne facă fericiţi, să ne ducă la un Campionat Mondial, nu am mai fost de mult, nici nu mai ştiu cum e.