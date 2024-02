Confesiuni scandaloase făcute de o vedetă: "Am avut relaţii cu 3 bărbaţi căsătoriţi!" Femeia întoarce toate privirile - Antena Sport

Reclamă

„În primul rând, nu sunt surprinsă de ce a făcut. Cred sincer că trădarea este ceva foarte natural în viață. Ce a făcut greșit? Poate că trădarea are o reputație proastă, dar e normal să ne dorim alte lucruri în viață. De ce n-ar fi valabil și în dragoste? Îl compătimesc pe Walker, pentru că 98% dintre fotbaliști fac asta. Este foarte ușor să ai două sau trei soții și copii împrăștiați peste tot. Nu este primul și nu va fi ultimul„, a mai spus Paola Saulino.

Kyle Walker are probleme în căsnicie

Jucătorul echipei Manchester City, Kyle Walker, în vârstă de 33 de ani, s-a destăinuit despre problemele sale conjugale într-un interviu acordat publicaţiei The Sun, în urma despărţirii de soţia sa Annie Kilner, anunţată săptămâna trecută.

Reclamă

Motivul este infidelitatea, după ce Lauryn Goodman, un influencer, a dezvăluit săptămâna trecută că internaţionalul englez este tatăl fiicei sale, născută în urmă cu cinci luni. Acesta este al doilea copil al cuplului nelegitim, după naşterea unui fiu, Kairo, în 2020, conceput în timpul unei scurte separări între Walker şi soţia sa.

Aceste dezvăluiri vin în contextul în care soţia jucătorului de la Manchester City este în prezent însărcinată cu cel de-al patrulea copil al lor. „Ceea ce am făcut a fost oribil şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru asta”, a declarat el pentru The Sun. „Am făcut alegeri şi am luat decizii prosteşti. Nu mă pot gândi sau imagina prin ce trece Annie. Am încercat să o întreb, dar este extrem de dureros. Bărbatul care ar trebui să o iubească, să aibă grijă de ea şi să fie acolo pentru ea, a făcut asta„.

De când şi-a anunţat soţia despre noua sa paternitate extraconjugală, Walker a părăsit domiciliul conjugal. „Când am cunoscut-o pe Annie la 17 ani, nu mi-am imaginat niciodată că viaţa mea privată va fi aşa„, a mărturisit el. „Nu m-am gândit niciodată că voi fi tatăl a şase copii. Singurul vinovat sunt eu însumi. Am roluri şi responsabilităţi de care sunt conştient şi am făcut nişte alegeri stupide. Dar trebuie să-mi recunosc greşelile – o datorez tuturor. Acţiunile mele au provocat multă suferinţă multor oameni. Îmi pare rău, pentru că acest lucru nu ar trebui să se întâmple„.

Reclamă 4 / 0/3

Walker explică faptul că a ţinut secretă sarcina iubitei sale faţă de soţia sa, înainte de a i-o dezvălui atunci când ea însăşi a rămas însărcinată. De atunci, el a luptat pentru a-şi salva căsnicia. „Cum am putut răni pe cineva pe care îl iubesc atât de mult? Este un lucru pe care trebuie să îl aflu singur. Trebuie să aflu de ce am făcut asta şi de ce s-au întâmplat aceste situaţii. Sunt om şi am făcut greşeli pe teren şi în afara lui„.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...