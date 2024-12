Costel Gâlcă are planuri mari după Petrolul - Universitatea Craiova 0-2: "Dorim să câștigăm Cupa României!" - Antena Sport

Costel Gâlcă are planuri mari după Petrolul – Universitatea Craiova 0-2: „Dorim să câștigăm Cupa României!”

Costel Gâlcă este antrenorul Universității Craiova / Profimedia Costel Gâlcă a recunoscut că are planuri mari la Universitatea Craiova, după 2-0 cu Petrolul, la Ploiești. Antrenorul oltenilor a vorbit deschis la interviul de la finalul partidei din Cupa României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul dintre Petrolul și Universitatea Craiova a contat pentru etapa a 2-a din Grupa B a Cupei României. Oltenii au ajuns la 3 puncte în cadrul acesteia și au egalat-o astfel pe Petrolul. Cele două formații se luptă pentru calificare cu FCSB și Metalul Buzău. Costel Gâlcă a transmis că Universitatea Craiova vrea să câștige Cupa României, după 2-0 cu Petrolul După finalul partidei de pe stadionul „Ilie Oană”, Costel Gâlcă a ținut să își laude elevii și a transmis că evoluția acestora a fost bună, chiar dacă partida a fost dificilă. Antrenorul Universității Craiova s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa are șanse la calificarea în fazele eliminatorii și a amintit că își dorește ca oltenii să câștige Cupa României, în acest sezon. „Era important pentru noi să câștigăm astăzi, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm. Reclamă

Reclamă

Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă și în campionat.

Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Dorim să câștigăm Cupa României”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Fanii Universității Craiova i-au cerut recent demisia lui Costel Gâlcă

Costel Gâlcă nu scapă de probleme! Fanii din Bănie i-au cerut demisia la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 0-2, din etapa a 18-a a Ligii 1.

Reclamă

Oltenii şi-au pierdut răbdarea după ce echipa lor favorită a rămas cu o singură victorie în ultimele patru partide disputate acasă, în campionat. Alb-albaştrii au ratat şansa de a urca pe primul loc, care i-a revenit acum echipei lui Dan Petrescu. Întrebat despre scandările fanilor din finalul meciului, Costel Gâlcă nu a fost surprins de ceea ce s-a întâmplat. Este sigur că va avea parte de susţinerea suporterilor în momentul în care echipa va „lega” victorii. „E normal să fie supăraţi. Ştiţi cum e… când e rău, toată lumea se depărtează, când e bine, toată lumea e aproape. Ăsta e fotbalul! (Cum faceţi parte la această presiune din tribună?) Noi trebuie să mergem cu atitudine foarte bună în primul rând, pentru că trebuie să câştigăm în omogenitate, să putem să câştigăm şi celelalte meciuri, pentru că numai aşa putem fi o echipă care vrem să ne batem la titlu. (Simţiţi că sunteţi susţinut?) Deocamdată sunt eu care am încredere foarte mare încredere în jucători. Important e cum sunt eu şi jucătorii. (E presiunea locului întâi la Craiova?) Haideţi să fim realişti, nu? Noi producem fotbal, noi jucăm, vrem să atacăm, dar… fotbalul se joacă pe goluri, sunt de acord, dar nu marcăm atât cât producem. Nici măcar jumătate. Asta e situaţia! Dacă avem toţi jucătorii apţi, putem să ne batem la titlu”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă. Costel Gâlcă a fost la un pas să fie dat afară şi în urmă cu o lună, după înfrângerea surprinzătoare suferită în Cupa României, cu Metalul Buzău. Chiar Mihai Rotaru i-a cerut public demisia. În cele din urmă, patronul oltenilor nu l-a convins pe Gâlcă să renunţe la clauza de reziliere de 500.000 de euro.

Reclamă