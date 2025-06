Dan Petrescu a primit întăriri la CFR Cluj. Jucătorul trecut pe la Chelsea, prezentat oficial de clujeni - Antena Sport

(n.r. Ai urmărit CFR cât timp ai fost plecat?) Da, mereu! Mereu. Mă bucur că am înscris atât de multe goluri în sezonul trecut, cred că 70. E minunat. Sper că vom continua tot așa!

Visez să ridic trofeul, să fim primii. Eu nu am avut ocazia. Sezonul trecut ei au câștigat cupa, eu nu am fost aici, dar i-am felicitat pe toți. I-am sunat pe FaceTime și i-am felicitat. Am fost foarte bucuros pentru ei”, a spus Karlo Muhar.