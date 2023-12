Cristi Borcea, cerere în căsătorie prin telefon: "Nu putem trăi unul fără celălalt!". Ce s-a aflat despre milionar - Antena Sport

Cum şi-a înşelat Cristi Borcea primele două soţii

Cristi Borcea a rupt tăcerea despre femeile din viaţa lui. Omul de afaceri a recunoscut că şi-a înşelat primele două soţii ori de câte ori a avut ocazia. Mai mult, Borcea spune că nicio femeie nu i-a rezistat farmecelor.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet, și cu ochi albaștri, și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri. Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele.

Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile„, a spus Borcea într-un podcast.