Decizia pe care au luat-o Andreea Bălan şi fostul ei soţ, la mai bine de doi ani de la divorţ! Cântăreaţa a dezvăluit totul! - Antena Sport

Conexiunea noastră pot spune că este una divină și nu am mai avut parte de o astfel de iubire în trecut. Este mult prea devreme totuși să ne gândim la partea aceasta, însă haideți să vedem ce ne rezervă viitorul! Cum am mai spus, avem o conexiune divină și trăim din plin momentul prezent”, a spus Victor Cornea, pentru sursa citată.

Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire: „Iată că se adevereşte, la un an distanţă”

Andreea Bălan a dezvăluit care era cel mai mare vis al ei. Ce a putut să o întrebe Victor Cornea pe Andreea Bălan la prima lor întâlnire a fost chiar care e cel mai mare vis al cântăreţei.

Acesta era să cânte la Sala Palatului, iar visul i se va împlini în curând. Andreea Bălan va cânta în premieră la Sala Palatului.

„Victor mă echilibrează și mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc acest vis (n.r. concert la Sala Palatului) și nu doar acesta. Suntem amândoi foarte competitivi și foarte disciplinați și mă susține în toate visurile pe care le am. Chiar la prima întâlnire m-a întrebat ce îți dorești tu să mai realizezi că noi știm că ai realizat foarte multe în cariera ta, care mai e visul tău. Fix la prima noastră întâlnire i-am spus că ultima mea redută de cucerit e să fac un concert la Sala Palatului. Iată că ce am spus la prima întâlnire totul se adeverește la un an distanță”, a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro.

Andreea Bălan va susţine un concert-eveniment la Sala Palatului în data de 16 octombrie 2024. Super-evenimentul se intitulează „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”. Concertul va începe miercuri, 16 octombrie 2024, la ora 19:30.