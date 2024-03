Denisa Nechifor, adevărul despre relaţia cu bărbatul părăsit de soţie pentru Cristi Borcea: "Îi cunosc toate iubitele!" - Antena Sport

Și-a refăcut apoi viața și s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, în 2007. Nici de această dată nu a avut noroc, iar probleme lui s-au dovedit a fi cu repetiţie. A divorţat în 2014, după ce fostul fotomodel a început o relaţie cu Cristi Borcea. În spaţiul public au apărut informaţii conform cărora cei doi ar fi avut o relaţie încă din timpul căsniciei cu Boureanu.

„Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu. Ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut”, a recunoscut Cristi Borcea.