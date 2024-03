Adrian Cristea şi Denisa Nechifor, surprinşi din nou împreună: "Nu mă aşteptam!" Fosta "Prinţului", apariţie de senzaţie - Antena Sport

Reclamă

Cei doi chiar s-au fotografiat împreună, alături de fiica lor, fotografia fiind postată de Denisa Nechifor pe contul ei de Instagram. „Tot ce fac, fac pentru tine, Rania Cristea”, a transmis Denisa Nechifor, la fotografia cu „Prinţul” Cristea şi fiica ei. Fosta soţie a „Prinţului” a avut o apariţie de senzaţie, fiind îmbrăcată cu o rochie argintie, cu spatele gol, care îi scote în evidenţă talia de invidiat. (Vezi galeria foto de la finalul articolului).

După petrecere, Denisa Nechifor a oferit câteva declaraţii. Aceasta a transmis că se simte minunat la vârsta de 40 de ani, iar petrecerea a fost una reuşită, deoarece a reuşit să-şi revadă prieteni vechi.

„Mă simt minunat! E o perioadă super frumoasă, nici nu mă așteptam să fie atât de frumoasă perioada asta de 40 de ani!

Am avut lângă mine oameni cu care am interacționat de-a lungul timpului. A venit familia mea și mă bucur foarte mult. Astăzi o să mai avem o mini petrecere, aseară la fel am avut un grătar, cu focuri de artificii.

Am închiriat o parte dintr-un club, până la urmă s-au strâns peste 100 de persoane. A fost și Rania cu mine, pentru prima dată la o petrecere într-un club, noaptea. Bineînțeles, a venit și tatăl ei, pe care eu l-am invitat.

Au fost prieteni de-ai mei de la Iași, prieteni din afara țării, din Germania, din Dubai. Am primit foarte multe flori. O să-mi fac și eu un cadou pe sufletul meu, pentru că în continuare am de gând să iau o pauză și să mă plimb foarte mult anul acesta", a declarat Denisa Nechifor, conform click.ro. „Mai ții șirul iubitelor din viața ta?" „Prințul" Cristea, răspuns sincer Întrebat dacă mai ţine șirul iubitelor, „Prințul" Cristea a avut un răspuns sincer în podcastul Anamariei Prodan. Fostul jucător al lui Dinamo şi al FCSB-ului este cunoscut pentru trecutul său amoros care a ţinut prima pagină a ziarelor de scandal. Adrian Cristea a fost căsătorit cu Denisa Nechifor, cea cu care are o fetiţă. Povestea lor de dragoste a durat 9 ani şi s-a încheiat la Tribunal. După, „Prinţul" s-a iubit cu Bianca Drăguşanu, dar şi cu alte femei de o frumuseţe ieşită din comun. Anamaria Prodan l-a luat la întrebări pe fostul internaţional român despre fostele iubite. „Prinţul" a avut o reacţie savuroasă. „(Mai ții șirul femeilor care au trecut prin viața ta?) Nu e vorba de șir. Din punctul meu de vedere, pe unele femei le ții în suflet, pe unele în minte și pe unele le uiți. (Câte ai uitat?) Asta zic, nu am un șir. Nu am un carnețel, cum am mai auzit, că sunt bărbați care își notează, țin evidența„, a declarat Adrian Cristea, potrivit wowbiz.ro.

