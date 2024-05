Dezvăluirile milionarului devastat de două drame amoroase. O soție l-a părăsit pentru nașul de cununie, una pentru Cristi Borcea - Antena Sport

„Cu Cristi mă văd destul de des, el la sală, eu la saună, ce să fac? Cu Valentina nici măcar nu aveam copii, am mai avut eu o iubire în liceu de care m-am despărțit și am plâns ani de zile amândoi, dar aia e secretă, nu povestesc.

Eu m-am trezit noaptea plângând și i-am spus (n.r. i-a spus Valentinei faptul că a visat că avea o relație cu Cristi Borcea), după care mi-am cerut scuze, dar ei aveau o relație deja. Eu cred că noi avem niște instincte foarte bune dacă le ascultăm. Nici prin cap nu-mi trecea. Noi uităm cât de multe lucruri simțim„, a declarat Cristian Boureanu la emisiunea Xtra Night Show, citat de viva.ro.

Cunoscutul milionar a fost căsătorit mai întâi cu Irina Boureanu, iar „ruptura” dintre ei s-a produs dintr-un motiv uluitor. Acesta a aflat că este înşelat de soţie chiar cu naşul de cununie. De supărare, a anunţat-o pe femeie că nu îşi va mai vedea fiica până când ea nu va renunţa să se mai întâlnească cu Sebastian Vlădescu. S-a ajuns la divorţ.

Cristian Boureanu: „Evident că a fost greu, au fost trădările în momentele grele!”

„Cu Sebastian eram prieten foarte bun, aveam pasiuni comune, aveam chiar și businessuri, era și nașul nostru, dar am rămas prieteni și acum. După ani de zile, pentru Ioana am început să discutăm și să ne înțelegem. Am mai învățat în timp că oamenii nu sunt proprietate, nu-i putem ține cu forța, eu cred în libertatea omului de a decide. Nu mi-a fost la fel de ușor atunci, dar nu m-am gândit să mă sinucid.

Cea mai mare luptă a fost până în momentul în care am renunțat pur și simplu. Cred că m-am cam împăcat și cu mine în principiu, nu cred că mai sunt multe lucruri. Unul dintre cele mai mari păcate ale spovedaniei este să te învinuiești în continuare pentru păcatele pe care le-ai mărturisit. Evident că a fost greu, au fost trădările în momentele grele, când se întâmplă lucruri grele și toți te abandonează„, a mai spus milionarul român.

Cristian Boureanu a împlinit 51 de ani în luna decembrie. În ultimii ani s-a iubit cu mai multe românce de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). A fost o lungă perioadă de timp într-o relaţie cu Laura Dincă şi chiar au fost la un pas să se căsătorească. După despărţirea care a luat prin surprindere pe toată lumea a avut o relaţie şi cu Cristina Belciu, cea care este supranumită „Monica Bellucci de România”. Nici de această dată nu a avut mai mult succes. În vara anului trecut au apărut informaţii că s-ar iubi cu Laura Romanică, o tânără din Republica Moldova. Aceasta a absolvit Dreptul penal şi este de o frumuseţe răvăşitoare.

