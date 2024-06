Derapaj incredibil al lui Gigi Becali la adresa Elenei Lasconi: "Cum să stăpânească 10 milioane de bărbaţi din România?" - Antena Sport

A avut loc un derapaj incredibil al lui Gigi Becali la adresa Elenei Lasconi. Totul după ce a patronul FCSB-ului a aflat că Elena Lasconi este candidata USR la alegerile prezidenţiale. Milionarul român a răbufnit.

Gigi Becali nu s-a putut abţine şi a avut un val de declaraţii sexiste. A făcut-o praf pe politiciana în vârstă de 52 de ani. Omul de afaceri a criticat-o în termeni duri pe Lasconi.

Derapaj incredibil al lui Gigi Becali la adresa Elenei Lasconi

„Elena Lasconi spune ‘Doamne ajută’. Pai cum te ajută Dumnezeu, dacă tu promovezi lucrurile astea? Ba că a zis că a votat pentru familie, ba că, de fapt, nu este pentru familie. Ea nici nu are familie, dar vrea să fie preşedintele României. Păi cum să fii preşedintele României tu… nu ţi-e ruşine aşa un pic. Eşti o femeie!

(Păi şi ce, nu poate să fie o femeie preşedintele României?) Niciodată în viaţa sa, mai ales una care nu are nici bărbat. Păi nu are nici bărbat ea, cum să fie ea preşedinte dacă nu are nici bărbat.

Pai problema e că femeia nu are voie să stăpânească bărbatul. Președintele este stăpân, e împărat, cum să stăpânească femeia bărbatul. Ea nu are un bărbat al ei, darămite să stăpânească 10 milioane de bărbaţi ai României„, a declarat Gigi Becali pentru realitatea.net.