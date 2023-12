"Era cu un batic în cap" Ce s-a întâmplat, cu adevărat, între Ilie Năstase şi Elena Ceauşescu. "Nasty" a oferit detalii uluitoare - Antena Sport

Reclamă

„Asta este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Dar Țiriac era supărat pe mine. Și avea dreptate. (Cum a reacționat Ceaușescu?) A respectat protocolul. Ne-a primit după finală, pe noi și pe americani. Eu mi-am cerut scuze că nu pot să stau prea mult, am ciocnit un pahar și am plecat, că aveam avion spre Barcelona. Unde, la o săptămână distanță, aveam să-l bat pe Smith. Ca să vezi cum e viața!

(E adevărată povestea aia cu „Tovarășa” Elena Ceaușescu care v-a abordat atunci? Pare neverosimil) Da. Când să ies din sediul CC (n. red, Comitetul Central al PCR) era o femeie cu batic pe cap, stătea, așa, rezemată de un perete.

Reclamă

(Nu ați recunoscut-o?) Când m-am apropiat, da. „Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!”. „Sărut mâna, doamnă!” Eu îi răspund că am avion spre Barcelona. ‘Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit că n-o să-ți facă nimeni nimic‘”, a declarat Ilie Năstase într-un interviu pentru gsp.ro.

Câţi bani mai are Ilie Năstase, după cele patru divorţuri

Ilie Năstase este,în prezent, căsătorit cu Ioana Năstase, cea care este cu 29 de ani mai tânără decât el (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). A mai fost căsătorit cu Dominique Grazia (1972-1982), Alexandra King (1984-2002), Amalia Teodoesescu (2004-2010), Brigitte Sfăt (2013-2018). Cel mai dur s-a încheiat cel de-al treilea mariaj al său, după o aventură cu o tânără de doar 19 ani.

Năstase a avut o carieră de senzaţie în tenis şi a adunat o avere uriaşă. În anul 2021 au apărut noi detalii despre proporţiile ei. În cea mai recentă declaraţie de avere, el a trecut ceasuri în valoare de 150 de mii de euro, bijuterii de 100.000 de euro şi tablouri de 50 de mii de euro, susţinea Antena 3.

Reclamă 4 / 0/3

Pe lângă acestea, are trei maşini şi un scuter, dar şi sume importante în mai multe conturi bancare. Era vorba de 129.000 de euro în contul curent, 35.000 de euro în alte conturi şi 187.000 de dolari. Ilie Năstase a ţinut să asigure că nu se gândeşte la testamentul său şi că mai are mult de trăit. ”Sunt încă foarte puternic. Am o super energie, vă spun eu că mai trăiesc mult și bine. Eu mă gândesc în ce vacanțe mai merg. Nu mi-am făcut niciodată probleme de testament și moșteniri!”, spunea fostul jucător de tenis în 2021.