Femeia care l-a "cuminţit" pe Gabi Tamaş este într-o formă de invidiat la 36 de ani! Imagini de senzaţie cu Ioana - Antena Sport

Femeia care l-a „cuminţit" pe Gabi Tamaş este nelipsită din sala de fitness. Ioana Tamaş a postat, pe reţelele sociale, imagini spectaculoase. E într-o formă de invidiat la 36 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Soţia lui Gabi Tamaş a făcut gimnastică în copilărie și chiar a absolvit Facultatea de Sport. Ea trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu fostul internaţional român. Cei doi au împreună o fiică, pe Selena. Femeia care l-a „cuminţit" pe Gabi Tamaş este de o frumuseţe rară Ioana Tamaş este pasionată de „pilates" şi face senzaţie în sala de sport (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). A și fost votată, în urmă cu câțiva ani, cea mai sexy soție de fotbalist. Ioana a fost filmată în timpul unui antrenament şi a postat imaginile pe contul ei de Instagram. Ea este de o frumuseţe ieşită din comun. Considerat a fi unul dintre „băieţii răi" ai fotbalului românesc, Gabriel Tamaş a fost schimbat total, în ultimii ani, de superba sa soţie. Marea iubire a lui Gabi Tamaş a recunoscut, în trecut, că a ajuns pe mâinile medicului estetician. A recunoscut că nu s-ar feri să apeleze și la alte operații estetice, în cazul în care va simți nevoia de așa ceva.

„Eu am schimbat deja ceva. Am venit să îmi topesc acidul hialuronic din buze. Eu nu mai am altă operație estetică. Dacă va fi nevoie, o să îmi fac, de ce nu!„, a mai spus soția lui Gabi Tamaș.

Cum a cunoscut-o Gabi Tamaş pe Ioana Tamaş

Ioana Tamaș este din Brașov, oraș în care s-a născut și fundașul cu 67 de selecții şi 3 goluri la naționala României. Cei doi au făcut cunoștință în perioada în care Gabi Tamaș juca la Dinamo. Ioana avea atunci 16 ani.

„Noi ne-am cunoscut pe vremea când nu erau așa multe rețele de socializare, cum este acum. Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani şi el 20… ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el.

