Femeia cu care George Nicolescu a trăit o poveste de dragoste incredibilă. A cunoscut-o când avea 18 ani şi n-a văzut-o niciodată - Antena Sport

Reclamă

„Cu bine sau cu rău am dus totul până la capăt, ne-am ajutat, ne-am sprijinit mereu, nu am putut sta unul fără celălalt. Nu este ușor să trăiești cum trăiesc eu, să nu vezi, dar nu mă plâng. Eu și soția mea am fost colegi de clasă (n.r. la liceu) timp de patru ani, a fost doar o simplă formalitate să ne căsătorim.

Eram tot timpul împreună, am fost mereu foarte apropiați, eram confidenți, ne-am simțit mereu bine împreună. Ea este o femeie inimoasă. Nu voi uita niciodată data de 14 septembrie 1972, ziua în care ne-am unit destinele. Dar noi doi știam, încă din prima zi când ne-am cunoscut, că vom fi împreună toată viața. Și am ales bine amândoi…„, povestea George Nicolescu în urmă cu doi ani, într-un interviu pentru ego.ro.

Reclamă

George şi Georgeta Nicolescu au avut împreună doi copii şi trei nepoţi. Sunt stabiliţi în afara României şi urmează să se întoarcă în ţară pentru a participa la funerarii. Regretatul cântăreţ de muzică uşoară va fi condus pe ultimul drum la finalul acestei săptămâni. Trupul său va fi depus la Cimitirul Viişoara din Ploieşti.

Soţia lui George Nicolescu a anunţat ce s-a întâmplat în ultimele zile de viaţă ale celui care i-a fost alături timp de cinci decenii.

„A murit în urmă cu câteva ore (marți, 26 martie 2024). Nu prea mai putea în ultimele zile. A fost internat în spital, s-au complicat lucrurile şi asta a fost… I-au descoperit o tumoră între doi lobi ai ficatului, nu i-a fost afectat niciun organ, dar ni s-a recomandat operaţia.

Reclamă 4 / 0/3

Intervenția chirurgicală a decurs foarte bine. A stat o zi jumătate la terapie intensivă, apoi a fost trimis în salon, a fost foarte bine totul. Duminică ar fi trebuit să îi dea drumul acasă, dar domnul doctor a zis ieri (luni, 25 martie 2024) că este într-o stare gravă. S-a întâmplat la Spitalul Universitar din Bucureşti. Domnul doctor Bogdan Dorobăţ, doamna doctor Diaconu Sorina şi domnul chirurg Sorin Alexandrescu, toţi s-au luptat să îl salveze. Au apărut nişte complicaţii şi aia a fost. Ei au încercat… Am aflat când eram pe drum spre Bucureşti„, a declarat Georgeta Nicolescu pentru playtech.ro. A murit George Nicolescu, artistul care a compus imnul echipei lui Gigi Becali George Nicolescu a compus unul dintre imnurile FCSB-ului, chiar la rugămintea lui Gigi Becali. Înainte să fie închis la Rahova, patronul FCSB-ului i-a propus cântăreţului George Nicolescu să facă un imn pentru echipa lui. George Nicolescu a compus piesa, dar în cele din urmă ea a ajuns să nu mai fie difuzată după ce Becali a fost arestat. “N-aveam cum să-i refuz, era un act artistic pentru echipa-fanion a României! Acum, că Gigi e la puşcărie, a rămas să mai vorbesc cu Vali Argăseală”, declara George Nicolescu pentru libertatea.ro. “La Steaua care a răsărit / E-o cale mult prea lungă / Că nici Dinamo, nici Rapid / Nu vor putea să ajungă”, suna prima strofă, la acea vreme echipa lui Gigi Becali nefiind încă în conflict cu clubul Armatei, CSA Steaua. Gigi Becali avea ulterior să piardă definitiv dreptul de folosire a mărcii „Steaua” în instanţă, după un proces cu CSA Steaua. “Acolo sus e locul ei / Şi acolo va rămâne / În Europa, printre lei / Vor fi şi azi, şi mâine”, mai erau versurile imnului compus de George Nicolescu pentru echipa lui Becali. Reclamă

Cine a fost George Nicolescu

George Nicolescu a fost un cântăreţ român foarte cunoscut. Născut orb, el şi-a făcut un nume în muzică.

A debutat în muzică în anul 1981, la Cenaclul Flacăra. Piesele „Foaie verde, spic de pâine”, „Ordinea de zi” şi „Eternitate”, pe care le-a interpretat la Cenaclul Flacăra, au ajuns hituri.

George Nicolescu era stabilit de ani buni în Spania. El trăia alături de soţie, cu care era împreună de mai bine de 5 decenii.

George Nicolescu era apropiat şi de fotbal. El era cunoscut ca un mare fan al Petrolului Ploieşti, echipa din oraşul lui natal. A compus atât imnul Petrolului, cât şi imnul Gloriei Buzău.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...