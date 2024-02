Fiica cea mare a lui Cristi Borcea a întors toate privirile. Imagine rară alături de Valentina Pelinel - Antena Sport

Reclamă

Răsfăţ total pentru fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Este răsfăţ total pentru fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa Borcea s-a stabilit în Statele Unite, iar tatăl ei în face toate poftele la 20 de ani. Locuieşte într-o casă de 3 milioane de euro şi conduce o maşină de fițe.

Chiar fostul patron al lui Dinamo a anunţat în ce lux trăieşte Melissa, fiica pe care o are din căsnicia cu Mihaela Borcea. Milionarul român este extrem de mândru de cea care este studentă la o facultate din Statele Unite şi urmează să devină arhitect.

Melissa Borcea ar locui alături de cea de-a doua soţie a lui Cristi Borcea, Alina Vidican, şi de fraţii ei vitregi. Este vorba despre George Alexandru şi Gloria. „Leonidas” a dezvăluit că toate bunurile pe care le avea în Statele Unite au ajuns pe numele copiilor.

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor. Doar pe numele copiilor.

Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: ‘Doamne ajută, ce ne-a dat, ce condiţii și cum ne-a ținut’. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început.

Melissa învaţă la facultate în America. Valentina a plecat cu Milan şi a stat la Melissa acasă. Copiii dorm împreună, se iubesc mult. Eu aveam un penthouse pe malul oceanului şi casa care le-am făcut-o cadou copiilor. Valorează în jur de 3 milioane de euro. În ea stau şi acum„, a declarat Cristi Borcea la podcastul „Tare de Tot”.

