Fiica cea mică a Anamariei Prodan, imagini spectaculoase într-un costum de baie roz. Sarah face spectacol în luxul din Dubai - Antena Sport

145.000 de urmăritori are, pe reţelele sociale, fiica din prima căsnicie a Anamariei Prodan. Sarah a şi anunţat-o pe mama ei că are planul făcut pentru momentul în care îşi va încheia cariera.

Sarah a ţinut să asigure că nu ia în calcul, pentru moment, să îşi întemeieze o familie şi să o facă pe Anamaria Prodan bunică.

„Sincer, acum cred că sunt mult prea multe chestii pe care nu am apucat să le fac. Când termin cariera… şi acum, chestii micuţe. Dar nu văd viitorul atât de departe, deocamdată. Vreau să mă concentrez la viitorul apropiat. Când termin cu baschetul vreau să plec să văd lumea, cu prietenii, să mă distrez. Să prind din urmă ce nu am putut. Dar asta cu familia, şi a mă aşeza la casa mea, nu cred că e pentru mine chiar acum.

(Anamaria Prodan: Eu mereu îţi spun… şi dacă te îndrăgosteşti şi faci un copil, îl creşte mami, nu? Lasă-mi-l mie şi fugi să vezi lumea!) Din păcate, cred că Rebecca e prima la rând. La mine mai ai de aşteptat mult!„, a declarat Sarah Dumitrescu în cadrul unui podcast.

Anamaria are trei copii. Din căsnicia cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu le are pe Sarah şi pe Rebecca. Cu Laurenţiu Reghecampf îl are pe Bebeto.

Bărbatul alături de care Anamaria Prodan și-a petrecut noaptea de Revelion Bărbatul alături de care Anamaria Prodan și-a petrecut noaptea de Revelion este nimeni altul decât Ronald Gavril, boxerul român impresariat de agenţia lui Floyd Mayweather. Ronald Gavril s-a stabilit în 2012 în SUA, chiar în Las Vegas, oraş cunoscut foarte bine de către Anamaria Prodan. De atunci, Ronald Gavril a acumulat mai multe milioane de dolari din meciurile de box profesionist pe care le-a disputat. Anamaria Prodan şi Ronald Gavril au fost, recent, naşi de cununie în Las Vegas pentru nişte prieteni apropiaţi ai impresarei. Potrivit spynews.ro, relaţia dintre cei doi ar depăşi graniţele prieteniei. Ronald Gavril este cu 14 ani mai tânăr decât agenta de jucători şi, la 37 de ani, încă activează în boxul profesionist. „Cu ochii doar spre viitor așteptăm Anul Nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri! Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, a scris Anamaria Prodan pe contul de Instagram, textul însoţind o poză cu ea şi Ronald Gavril.