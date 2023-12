Fiica cea mică a Anamariei Prodan şi-a făcut mama să plângă! Momentul în care Sarah Dumitrescu şi-a dezvăluit marele vis - Antena Sport

Anamaria Prodan are trei copii. Din căsnicia cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu le are pe Rebecca Dumitrescu şi pe Sarah Dumitrescu. Cu Laurenţiu Reghecampf îl are pe Bebeto (Laurenţiu Reghecampf Jr).

Schimbarea radicală făcută de Sarah Dumitrescu

Fiica Anamariei Prodan şi-a uimit fanii cu noul look. Sarah Dumitrescu este fiica cea mică a Anamariei Prodan şi o prezenţă activă pe reţelele de socializare.

Sarah Dumitrescu a luat o decizie radicală în ceea ce priveşte aspectul fizic. Superba fiică a Anamariei Prodan s-a vopsit. A renunţat la culoarea blondă şi s-a vopsit şaten.

Fanii au apreciat imediat decizia luată de Sarah Dumitrescu. „Să nu te mai faci niciodată blondă, eşti superbă aşa!„, „Îmi place maxim culoarea„, „Eşti superbă„, „Regina României” sau „Frumuseţea mea” sunt câteva dintre mesajele primite de Sarah Dumitrescu.