Răzvan Marin a rămas fără antrenor la Cagliari! Davide Nicola a plecat de la echipă - Antena Sport

Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez tot timpul 100%, când s-a apelat la mine am fost acolo. De afectat nu m-a afectat pentru că nu mai sunt un jucător tânăr să mă afecteze orice. Eu mi-am văzut de ale mele, m_am antrenat şi tot timpul când s-a apelat la mine am făcut-o bine”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Răzvan Marin ar fi dorit la Genoa lui Dan Şucu. Dacă ar accepta oferta Grifonului, ar face echipă cu Nicolae Stanciu, jucător care tocmai a fost prezentat oficial la echipa genoveză.

“Vom vedea ce se va întâmpla după echipa naţională, dar iau în considerare să fac şi acest lucru văzând situaţia prin care am trecut în acest an”, a mai spus Răzvan Marin.