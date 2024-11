Gigi Becali, reacţie copleşitoare după moartea lui Silviu Prigoană! Ce probleme avea omul de afaceri decedat: "Ştiu sigur!" - Antena Sport

Momentul care l-a marcat pe Silviu Prigoană și l-a făcut să ia o decizie radicală

Silviu Prigoană a fost marcat de un eveniment petrecut în urmă cu mai mulţi ani, eveniment care l-a determinat să ia o decizie radicală. Omul de afaceri a decedat astăzi, la vârsta de 60 de ani.

Silviu Prigoană a fost aproape să investească la U Cluj, echipa din Liga 1, în trecut. Omul de afaceri a dezvăluit însă că în urmă cu 40 de ani, a mers ultima dată pe stadion şi a rămas „dezgustat” de comportamentul fanilor.

„Ce să caut eu în fotbal? Nu iubesc acest fenomen. În ’94, în Statele Unite, am fost la o întâlnire cu preşedintele Federaţiei de Fotbal de acolo, pe un stadion. Dar am stat tot timpul cu spatele, nici nu m-a interesat cine joacă. Am luat-o ca pe o întâlnire de afaceri, am discutat cu o persoană distinsă şi civilizată. Ce au făcut cei de pe teren nu m-a privit absolut deloc.

În 1984 am fost la ultimul meci ca spectator. Jucau „U” şi Poli Timişoara, la Cluj. A ieşit o bătaie cumplită pe stadion. M-a dezgustat acest lucru. Păi, cum să mă duc eu cu copiii la stadion cînd ăia înjură câte o jumătate de oră fără să se repete? Nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu implicat într-un astfel de fenomen. Eu nu investesc în lucrurile moarte”, spunea Silviu Prigoană, în urmă cu mai mulţi ani, conform gsp.ro.