Momentul care l-a marcat pe Silviu Prigoană și l-a făcut să ia o decizie radicală: "M-a dezgustat" - Antena Sport

Silviu Prigoană a fost marcat de un eveniment petrecut în urmă cu mai mulţi ani, eveniment care l-a determinat să ia o decizie radicală. Omul de afaceri a decedat astăzi, la vârsta de 60 de ani.

Silviu Prigoană a murit, după a făcut infarct, în timp ce era la un restaurant din Bran, judeţul Braşov, alături de alte trei persoane. Iniţial, se zvonise că omul de afaceri a decedat, după ce s-ar fi înecat cu mâncare.

Momentul care l-a marcat pe Silviu Prigoană și l-a făcut să ia o decizie radicală

Silviu Prigoană a fost aproape să investească la U Cluj, echipa din Liga 1, în trecut. Omul de afaceri a dezvăluit însă că în urmă cu 40 de ani, a mers ultima dată pe stadion şi a rămas „dezgustat” de comportamentul fanilor.

De atunci, Prigoană a decis să nu mai calce pe un stadion de fotbal, tocmai din cauza reacţiilor pe care le au fanii echipelor. Omul de afaceri a transmis clar că planurile pe care le avea, de a investi în fotbal, s-au schimbat în momentul în care a mers la un meci de fotbal, chiar al echipei la care voia să investească.

„Ce să caut eu în fotbal? Nu iubesc acest fenomen. În ’94, în Statele Unite, am fost la o întâlnire cu preşedintele Federaţiei de Fotbal de acolo, pe un stadion. Dar am stat tot timpul cu spatele, nici nu m-a interesat cine joacă. Am luat-o ca pe o întâlnire de afaceri, am discutat cu o persoană distinsă şi civilizată. Ce au făcut cei de pe teren nu m-a privit absolut deloc.