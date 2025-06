Nu e Copos! Milionarul român care i-a propus primul lui Răzvan Lucescu să devină antrenor: "Stimă şi prietenie" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a dezvăluit cine este milionarul român care i-a propus să devină antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu este vorba despre George Copos, ci despre Ioan Neculaie, fostul patron al lui FC Braşov. Lucescu Jr. şi-a început cariera de antrenor la FC Braşov, în 2003. A stat un sezon pe banca echipei lui Neculaie, după care a preluat-o pe Rapid, acolo unde a petrecut 3 sezoane. În perioada 2004 – 2007, Lucescu Jr a prins şi sfertul de finală din Cupa UEFA, din 2006, pierdut împotriva echipei lui Gigi Becali, după un 1-1 în tur şi 0-0 în retur.

Ioan Neculaie a fost primul om de afaceri care i-a propus lui Răzvan Lucescu să devină antrenor

În 2007, Răzvan Lucescu s-a întors pe banca Braşovului, unde a mai stat două sezoane, până când a preluat naţionala României.

Lucescu Jr, care o pregăteşte în prezent pe PAOK, a cucerit două campionate şi două Cupe ale Greciei cu echipa elenă. Totodată, cu Al-Hilal a cucerit tot ce se putea câştiga în Arabia Saudită: Liga Campionilor Asiei, campionatul şi Cupa Arabiei Saudite.

“La finalul turului (n.r: sezonul 2002-2003), am spus gata! Am renunţat la idee. La finalul anului, am decis să plec pe ideea de antrenorat. Că sunt pentru teren şi trebuie să merg pe teren. Când am mers pe antrenorat mi-am spus că am o şansă.